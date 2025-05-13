Уитакер: Мир в Украине близок как никогда

США считают, что урегулирование конфликта на Украине как никогда близко, и надеются на достижение договоренностей в ходе возможных переговоров между Москвой и Киевом в Турции 15 мая, заявил во вторник постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Об этом сообщают в РИА Новости .

"Сейчас, как мне кажется, мы как никогда близки к окончанию войны и прекращению боевых действий… Надеемся, с Божьей помощью, в четверг будет достигнута сделка, и мы увидим мир и конец сражениям", - сказал он в ходе специального брифинга для журналистов.