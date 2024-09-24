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Украина потребовала демонтировать Крымский мост

Украина подала в суд Гааги. Требование к России демонтировать Крымский мост.

И Международный арбитражный суд  начал слушания в рамках инициированного Киевом в 2016-м разбирательства против Москвы.

Как ожидается, суд рассмотрит претензии относительно якобы несоблюдения Россией экологических стандартов при строительстве Крымского моста, прокладке подводных кабелей и трубопроводов, а также влияние моста на судоходство в Азово-Керченской акватории.

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