Украина потребовала демонтировать Крымский мост

Украина подала в суд Гааги. Требование к России демонтировать Крымский мост.



И Международный арбитражный суд начал слушания в рамках инициированного Киевом в 2016-м разбирательства против Москвы.



Как ожидается, суд рассмотрит претензии относительно якобы несоблюдения Россией экологических стандартов при строительстве Крымского моста, прокладке подводных кабелей и трубопроводов, а также влияние моста на судоходство в Азово-Керченской акватории.