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Украина потребовала демонтировать Крымский мост
Украина
подала в суд Гааги. Требование к России демонтировать Крымский мост.
И Международный арбитражный суд начал слушания в рамках инициированного Киевом в 2016-м разбирательства против Москвы.
Как ожидается, суд рассмотрит претензии относительно якобы несоблюдения Россией экологических стандартов при строительстве Крымского моста, прокладке подводных кабелей и трубопроводов, а также влияние моста на судоходство в Азово-Керченской акватории.
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