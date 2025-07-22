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Украинская банда похищала в Польше африканцев и продавала на органы
Автор:Редакция news.by
Украинская банда похищала в Польше африканцев и продавала на органы. Сотрудники Центрального бюро расследований полиции пресекли деятельность преступной группировки, ответственной за похищение иностранцев в Польше и Латвии. Задержаны 4 человека. Все члены банды - украинцы, проживающие в Польше уже несколько лет.
По данным СМИ, преступники требовали от родственников похищенных эфиопов и других африканцев значительную сумму в криптовалюте. В случае отказа жертв обещали убить, а их органы продать.