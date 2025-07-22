Украинская банда похищала в Польше африканцев и продавала на органы. Сотрудники Центрального бюро расследований полиции пресекли деятельность преступной группировки, ответственной за похищение иностранцев в Польше и Латвии. Задержаны 4 человека. Все члены банды - украинцы, проживающие в Польше уже несколько лет.