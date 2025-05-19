Ушел из жизни российский хореограф народный артист СССР Юрий Григорович

Юрий Николаевич Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Там же окончил хореографическое училище и был принят в балетную труппу Академического театра оперы и балета им. С.М.Кирова (ныне - Мариинский театр). Оставался солистом до 1961 года, затем осуществил на этой сцене свои первые постановки, которые принесли ему мировое признание.



В 1964-1995 годах - главный балетмейстер Большого театра, с 2008 года - хореограф ГАБТ. На сцене театра Григорович поставил восемь оригинальных балетов: "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Щелкунчик", "Спартак", "Иван Грозный", "Ангара", "Ромео и Джульетта", "Золотой век". Он выступил и как автор хореографических редакций балетов классического наследия, которые составляют основу репертуара Большого театра на протяжении полувека.