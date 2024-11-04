В Абхазии депутаты парламента и министры покинули комплекс правительственных зданий

Фото: РИА Новости

Депутаты парламента Абхазии и ее министры покинули комплекс правительственных зданий в Сухуме, окруженный участниками массовых беспорядков, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местное издание "Нужная газета".

"Массовый исход из дворца на набережной (комплекса правительственных зданий). (Вице-премьер, министр экономики Абхазии) Кристина Озган и депутаты парламента уходят из здания", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.

Публикация содержит короткое видео, в котором представители властей республики быстрым шагом идут по одной из сухумских улиц.

15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, и осадили здание парламента, выломав ограду.

Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.