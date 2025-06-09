В Австрии раскритиковали грядущий визит Зеленского

По его словам, подобное приглашение - нарушение австрийского нейтралитета, что может превратить страну в "возможную мишень" в случае эскалации конфликта. Политик также подчеркнул, что, будучи нейтральным государством, Австрия должна брать на себя роль посредника, а не поддерживать одну из сторон конфликта. Кроме того Кикль раскритиковал финансовые затраты на визит Зеленского, заявив об их нецелесообразности на фоне экономических трудностей и инфляции.