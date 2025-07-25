Войска НАТО провели очередные негласные учения. Необъявленная тренировка проходила в воздушном пространстве Польши, Литвы и акватории Балтийского моря. Отрабатывали нанесение ударов по целям на территории Калининградской области. Только в этом году уже было не менее семи подобных учений. Впрочем, в НАТО уже не скрывают своих желаний. В Альянсе уже готов план уничтожения Калининградской области, заявил генерал НАТО в немецком Висбадене.

Кристофер Донахью, командующий сухопутными войсками НАТО:

Взять, к примеру, Калининград. Знаете, можно сколько угодно спорить, но Калининградская область примерно 75 километров в ширину, со всех сторон окружена НАТО. У нас нет ни единой причины не уничтожить этот оборонительный район с целью сдерживания России. Мы можем сделать это в неслыханные сроки и быстрее, чем когда-либо. Мы это уже спланировали, стратегия разработана.

Продолжает тешить свои амбиции и Прибалтика. Литва ждет дополнительные силы США и НАТО. Вильнюс завершил всю необходимую модернизацию для размещения еще большего количества союзных войск. А немецкая 45-я бронетанковая бригада постепенно перебрасывается в Литву и интегрируется в систему обороны страны. Кроме того, Вильнюс готов к увеличению военных расходов до 5 % ВВП - как того и хочет Трамп.