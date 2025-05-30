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В Беларуси идет проверка реагирования на акты терроризма
Каждый показал, что готов к выполнению задач по предназначению. Учения по проверке госорганов оперативно реагировать на акты терроризма прошли в Гродненской области. Маневры проходили последние 4 дня (с 27 мая по 30) и показали, что каждое ведомство знает, что и как делать в чрезвычайных ситуациях. По информации Комитета госбезопасности, в учениях были задействованы военные, внутренние войска, спасатели, Следственный комитет, КГБ, а также представили госорганов, которых привлекают к подобным мероприятиям.
Военная и специальная техника на дорогах - все это сценарий учений. В связи с этим на территории маневров был усиленный контроль и ограничение дорожного движения.
Представители Вооруженных сил, задействованные в контртеррористическом учении, не первый раз на данных маневрах. Уровень подготовки спецподразделений, а еще имеющиеся в наличии спецсредства и навыки в очередной раз показали, что бойцы готовы отразить любую агрессию.