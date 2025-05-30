В Беларуси идет проверка реагирования на акты терроризма

Каждый показал, что готов к выполнению задач по предназначению. Учения по проверке госорганов оперативно реагировать на акты терроризма прошли в Гродненской области. Маневры проходили последние 4 дня (с 27 мая по 30) и показали, что каждое ведомство знает, что и как делать в чрезвычайных ситуациях. По информации Комитета госбезопасности, в учениях были задействованы военные, внутренние войска, спасатели, Следственный комитет, КГБ, а также представили госорганов, которых привлекают к подобным мероприятиям.