В Беларуси начинается очередной этап электоральной кампании: сбор подписей от граждан в поддержку выдвижения потенциальных кандидатов в Президенты. Центризбиркомом зарегистрировал 7 инициативных групп, в числе которых действующий глава государства Александр Лукашенко.

Новый этап электоральной гонки начался. Сбор подписей от граждан в поддержку выдвижения потенциальных кандидатов в Президенты может проходить в форме пикетирования в местах, не запрещенных местными органами власти. Вся необходимая информация уже есть на сайтах исполкомов. Кроме того, традиционно возможен сбор подписей в организациях, по месту службы, работы и на дому.