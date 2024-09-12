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В Беларуси начинается очередной этап электоральной кампании

Автор:Елизавета Синяк

В Беларуси начинается очередной этап электоральной кампании: сбор подписей от граждан в поддержку выдвижения потенциальных кандидатов в Президенты. Центризбиркомом зарегистрировал 7 инициативных групп, в числе которых действующий глава государства Александр Лукашенко.

Новый этап электоральной гонки начался. Сбор подписей от граждан в поддержку выдвижения потенциальных кандидатов в Президенты может проходить в форме пикетирования в местах, не запрещенных местными органами власти. Вся необходимая информация уже есть на сайтах исполкомов. Кроме того, традиционно возможен сбор подписей в организациях, по месту службы, работы и на дому.

Собрать необходимо не менее 100 тысяч подписей. Этот этап электоральной кампании продлится до 6 декабря. Что не допускается? Со стороны членов инициативной группы - вознаграждать избирателей за внесение подписи, а также раздавать им материалы о лицах, которые выдвигаются кандидатами в Президенты. Предвыборная агитация стартует с 1 января.

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