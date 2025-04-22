В Британии производится по 30 арестов в день за посты в соцсетях

Британские правозащитники сообщают, что в Соединенном Королевстве производится ежедневно около 30 арестов по обвинению в применении "языка ненависти".



Речь идет о высказываниях, которые, по мнению властей, задевают расовые, национальные и религиозные чувства пользователей соцсетей. За год таких арестов свыше 12 тысяч. Для задержанных дело оканчивается как минимум штрафом, но бывает, что и тюрьмой.



Британские правозащитники в панике, они полагают, что власти ведут планомерное наступление на свободу слова - с каждым годом границы дозволенного становятся все уже.