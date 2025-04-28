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В Дагестане туристический катер столкнулся со скалой: погибла женщина, еще четверо пострадали
В Дагестане туристический катер столкнулся со скалой: погибла женщина, еще четверо пострадалиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/220bca6c-9f1d-44e5-8440-234e5b489746/conversions/aa7bb633-7325-47df-a07b-71aaec08748c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/220bca6c-9f1d-44e5-8440-234e5b489746/conversions/aa7bb633-7325-47df-a07b-71aaec08748c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/220bca6c-9f1d-44e5-8440-234e5b489746/conversions/aa7bb633-7325-47df-a07b-71aaec08748c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/220bca6c-9f1d-44e5-8440-234e5b489746/conversions/aa7bb633-7325-47df-a07b-71aaec08748c-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Дагестане (РФ) туристический катер столкнулся со скалой в Сулакском каньоне, в результате погибла женщина и еще четыре человека пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили, что на борту судна находились восемь человек. "По предварительным данным, во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением и допустил столкновение маломерного судна со скалой. В результате произошедшего погибла женщина, несколько человек получили травмы", - рассказали в надзорном ведомстве.
На место аварии выехали спасатели МЧС Дагестана и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и начальник пожарно-спасательного гарнизона.