В Дагестане туристический катер столкнулся со скалой: погибла женщина, еще четверо пострадали

В Дагестане (РФ) туристический катер столкнулся со скалой в Сулакском каньоне, в результате погибла женщина и еще четыре человека пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили, что на борту судна находились восемь человек. "По предварительным данным, во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением и допустил столкновение маломерного судна со скалой. В результате произошедшего погибла женщина, несколько человек получили травмы", - рассказали в надзорном ведомстве.