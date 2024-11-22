В Египте ввели штрафы для туристов

Штрафы для туристов с просроченными визами ввел Египет в январе 2025 года, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на Республиканский союз туристических организаций.

Наказание коснется также и тех, кто просрочил бесплатный "Синайский штамп": он разрешает пребывание иностранца на территории полуострова не более 15 календарных дней. Его ставят по прибытии в аэропорту Шарм-эль-Шейх.

И если турист штамп поставил, но задержался в Египте дольше 15 дней, он должен оплатить штраф в 7 020 египетских фунтов (примерно 140 долларов). Столько же составит штраф за закончившуюся визу: если турист пребывал в стране более 45 дней.