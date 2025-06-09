В Гомельской области из-за непогоды нарушено электроснабжение

Сильный ветер с порывами до 20 м/с, ливни и грозы привели к нарушению электроснабжения в 72 населенных пунктах региона. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский облисполком.

Больше всего из-за непогоды пострадали Гомельский, Мозырский и Речицкий районы. Обрывы проводов линий электропередачи произошли из-за падения деревьев, повреждения опор и других элементов ЛЭП в результате стихии.

Как сообщили в "Гомельэнерго", специалисты восстанавливают электроснабжение, бригады делают все возможное для скорейшего восстановления подачи электроэнергии потребителям. По состоянию на 08.00 продолжаются работы в 25 населенных пунктах. Задействовано 16 бригад и 8 единиц спецтехники.

Чтобы сообщить о повреждениях в электрических сетях или о нарушениях в электроснабжении, можно воспользоваться единым диспетчерским номером электросетей 144 или номером 115 службы ЖКХ.