В Израиле осквернили памятник старшему брату Нетаньяху

На фотографиях, которые опубликовали ряд израильских СМИ, видно, что вандалы написали на памятнике такие фразы, как "Биби (прозвище Нетаньяху - ред.) предатель" и "бойня Нетаньяху".

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отреагировал на акт вандализм в Холоне, написав в своем Telegram-канале, что данный поступок "отвратителен и заслуживает серьезного наказания". Бен-Гвир также уточнил, что с политикой проводимой Биньямином Нетаньяху можно быть не согласным и не поддерживать её, однако "ни в коем случае нельзя осквернять память героев".