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В Израиле осквернили памятник старшему брату Нетаньяху
Неизвестные осквернили памятник герою операции "Энтеббе" и старшему брату премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, Йонатану, в израильском Холоне, сообщила в пятницу газета Israel Hayom. Об этом пишет РИА Новости.
"Памятник Йонатану Нетаньяху в Холоне осквернен надписями против действий премьер-министра Нетаньяху", - говорится в сообщении.
На фотографиях, которые опубликовали ряд израильских СМИ, видно, что вандалы написали на памятнике такие фразы, как "Биби (прозвище Нетаньяху - ред.) предатель" и "бойня Нетаньяху".
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отреагировал на акт вандализм в Холоне, написав в своем Telegram-канале, что данный поступок "отвратителен и заслуживает серьезного наказания". Бен-Гвир также уточнил, что с политикой проводимой Биньямином Нетаньяху можно быть не согласным и не поддерживать её, однако "ни в коем случае нельзя осквернять память героев".