В Китае ученые клонировали яка

На базе по разведению яков на юго-западе Китая 10 июля с помощью кесарева сечения родился клонированный як, сообщили исследователи.

По их словам, клонированный теленок при рождении весил 33,5 кг, что превышает вес большинства новорожденных яков. Репортеры ИА Синьхуа видели теленка, который имел полностью черную шерсть, на племенной базе 11 июля. Он уже мог ходить и был здоров.

Проект стартовал в июле 2023 года по совместной инициативе исследовательской группы из Чжэцзянского университета на востоке Китая, правительства уезда Дамсун и Института биологии плато автономного района Сицзан. Для получения клонированного яка ученые использовали технологии полногеномной селекции и клонирования соматических клеток.

Фан Шэнго, возглавлявший исследовательскую группу из Чжэцзянского университета, сказал, что технология клонирования сыграет ключевую роль в улучшении пород яков и создании системы разведения высокогорного скота в Сицзане.