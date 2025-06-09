В Латвии заявляют о нарушениях при учете голосов

В Латвии отправляют в отставку директора Госагентства цифрового развития. Чиновника обвиняют в том, что его ведомство фактически сорвало муниципальные выборы, которые прошли в стране 7 июня.

В 2026 году должны состояться выборы в латвийский сейм. Правительство требует коренным образом реорганизовать цифровое обеспечение электорального процесса. Власти считают, что если будущие выборы пройдут так же, как нынешние, на доверие населения к ним рассчитывать вряд ли стоит.