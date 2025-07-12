В Лесото объявлен режим национального бедствия

Режим национального бедствия объявили в Лесото из-за резкого роста безработицы, вызванного введенными администрацией президента США Дональда Трампа тарифами на импорт товаров из королевства. Об этом заявил министр торговли, промышленности и по делам малых предприятий Лесото Мокети Шелиле, сообщает ТАСС.

По его словам, наибольший удар в связи с тарифами будет нанесен текстильной промышленности.

"Объявление режима национального бедствия позволит правительству в течение ближайших двух лет создать в ускоренном режиме 60 тыс. рабочих мест вне текстильной промышленности", - сказал Шелиле в интервью изданию Financial Times.

Отмечается, что в основном Лесото экспортирует текстиль в США, который закупают известные бренды, в том числе Levi's. Решение США ввести на текстиль из Лесото тарифы в размере 50% вызвало в африканской стране массовое закрытие производств и увольнение части персонала. "Нам угрожает полная остановка текстильной промышленности", - предупредил Шелиле.

Указывается, что режим национального бедствия будет действовать в Лесото до 30 июня 2027 года, что позволит ускорить процесс принятия решений по инвестициям и расходам бюджета на создание новых рабочих мест за счет отсутствия ряда бюрократических требований.