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В Литве начались международные учения с участием 30 военных вертолетов Германии
В Литве начались международные учения с участием 30 военных вертолетов Германииnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5982d627-8562-498b-b62c-a505fb9e4579/conversions/8b4f04cb-04d1-4e6d-b191-482528132731-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5982d627-8562-498b-b62c-a505fb9e4579/conversions/8b4f04cb-04d1-4e6d-b191-482528132731-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5982d627-8562-498b-b62c-a505fb9e4579/conversions/8b4f04cb-04d1-4e6d-b191-482528132731-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5982d627-8562-498b-b62c-a505fb9e4579/conversions/8b4f04cb-04d1-4e6d-b191-482528132731-xl-___webp_1920.webp 1920w
Международные учения НАТО с участием немецких военных вертолетов проходят в Литве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение командования армии балтийской республики.
Как говорится в заявлении, участниками учений Griffin Lightning станут около 30 военных вертолетов Германии.
Для маневров в Литву передислоцируются ударные вертолеты Tiger, средние многоцелевые NH90, тяжелые транспортные машины CH-53 и легкие многоцелевые вертолеты EC135.
Как отметили военные, в светлое и темное время суток эти боевые машины будут совершать полеты на максимально низкой высоте - до 150 м.
Целью учений является отработка действий в рамках оборонных планов НАТО. Они продлятся до 23 мая.