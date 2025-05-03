В Литве начались международные учения с участием 30 военных вертолетов Германии

Международные учения НАТО с участием немецких военных вертолетов проходят в Литве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение командования армии балтийской республики.

Как говорится в заявлении, участниками учений Griffin Lightning станут около 30 военных вертолетов Германии.

Для маневров в Литву передислоцируются ударные вертолеты Tiger, средние многоцелевые NH90, тяжелые транспортные машины CH-53 и легкие многоцелевые вертолеты EC135.