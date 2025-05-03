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В Литве начались международные учения с участием 30 военных вертолетов Германии

В Литве начались международные учения с участием 30 военных вертолетов Германии

Международные учения НАТО с участием немецких военных вертолетов проходят в Литве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение командования армии балтийской республики.

Как говорится в заявлении, участниками учений Griffin Lightning станут около 30 военных вертолетов Германии.

Для маневров в Литву передислоцируются ударные вертолеты Tiger, средние многоцелевые NH90, тяжелые транспортные машины CH-53 и легкие многоцелевые вертолеты EC135.

Как отметили военные, в светлое и темное время суток эти боевые машины будут совершать полеты на максимально низкой высоте - до 150 м.

Целью учений является отработка действий в рамках оборонных планов НАТО. Они продлятся до 23 мая.

НАТОЛитваучения