В Литве вступает в силу ограничение на поездки россиян в Россию и Беларусь

Вильнюс не сворачивает с курса на разделение связей между народами. В Литве вступили в силу продленные национальные санкции - ограничения на поездки россиян в Россию и Беларусь.



Меры предусматривают автоматическое аннулирование временного вида на жительство тех, кто в течение трех календарных месяцев "без объективной причины" больше одного раза совершил поездку в Россию или Беларусь.



Такая же мера предлагалась в отношении граждан Беларуси, однако Сейм ее не поддержал. Режим национальных санкций был введен Вильнюсом в 2023 году и неоднократно продлевался. На этот раз он будет действовать до 2 мая 2026 года.