В Лос-Анджелесе не утихают протесты

Тысячи недовольных миграционной политикой США вышли на улицы Лос-Анджелеса. Протестующие кидают камни и палки в силовиков, строят баррикады и перекрывают ключевые дороги. В городе объявлена "тактическая тревога" - полицейские и национальная гвардия стреляют в нарушителей резиновыми пулями и шашками со слезоточивым газом.

Американские власти в этой истории во всей красе демонстрируют склонность к двойным стандартам: в использовании спецсредств никто не стесняется. Во время освещения событий под шальную пулю попали и несколько журналистов.

На фоне кризиса, как сообщалось, Трамп ввел в город Национальную гвардию. Войска появились в трех районах Лос-Анджелеса. Кроме того, морская пехота приведена в состояние боевой готовности и готова помочь в случае необходимости.

Дональд Трамп, президент США:

"Что ж, у нас повсюду будут войска. Мы не позволим, чтобы это случилось с нашей страной. Мы не позволим, чтобы нашу страну разорвали на части, как это было при Байдене и его автопере".

Президент США уверен: участники протестов в Лос-Анджелесе приходят на акции за деньги. В Белом доме назвали происходящее мятежом, а вице-президент Ди Вэнс уточнил: это "иностранное вторжение", и его участники будут привлечены к ответственности.