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В Ляховичах девушка погибла в ходе отравления угарным газом

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В Ляховичах девушка погибла от отравления угарным газом. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госэнергогазнадзор.

Несчастный случай произошел 9 июня в Ляховичах. От отравления угарным газом погибла 21-летняя девушка. Трагедия произошла при работе газового водонагревателя. По предварительной информации, работа электровентилятора, самовольно установленного в вентиляционном канале, при плотно закрытых окнах способствовала опрокидыванию тяги в дымовом канале. Из-за этого продукты сгорания газа попадали в помещения квартиры, создав тем самым опасную концентрацию угарного газа.

Техническое расследование причин несчастного случая проведет специальная комиссия, созданная решением местного исполнительного и распорядительного органа.

Госэнергогазнадзор напоминает, что соблюдение правил пользования газом в быту - обязательное требование для безаварийной и безопасной работы газового оборудования.

несчастный случай