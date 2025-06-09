В Малайзии в ДТП погибли 15 человек

В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в малайзийском штате Перак погибли по меньшей мере 15 студентов университета образования Султана Идриса, еще 33 пострадали. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается, 13 пострадавших погибли на месте, еще 2 человека умерли в больнице.

По данным местных властей, авария произошла около 1.10 по местному времени. Транспортные средства двигались в попутном направлении. В результате столкновения автобус перевернулся, а легковой автомобиль вылетел в кювет.

Министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул Кадир выразил соболезнования пострадавшим и пообещал, что ведомство окажет им всю необходимую помощь.