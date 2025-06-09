В Минске 14-летний мальчик едва не стал жертвой мошенников

В столичную милицию обратилась семейная пара, которая из-за звонка телефонных мошенников едва не лишилась своих сбережений. Супруги сообщили, что их 14-летнему сыну в мессенджере поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший заявил, что на имя подростка мошенники оформили кредиты, поэтому в отношении него будет возбуждено уголовное дело. А чтобы этого избежать, необходимо "задекларировать" сбережения родителей.