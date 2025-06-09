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В Минске 14-летний мальчик едва не стал жертвой мошенников
В Минске 14-летний мальчик едва не перевел аферистам сбережения родителей, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В столичную милицию обратилась семейная пара, которая из-за звонка телефонных мошенников едва не лишилась своих сбережений. Супруги сообщили, что их 14-летнему сыну в мессенджере поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший заявил, что на имя подростка мошенники оформили кредиты, поэтому в отношении него будет возбуждено уголовное дело. А чтобы этого избежать, необходимо "задекларировать" сбережения родителей.
Выполняя инструкции, подросток нашел дома 900 долларов. Затем он отправился в банк, чтобы обменять валюту и перевести деньги на указанный мошенниками счет. Однако сотрудники банка проявили бдительность, заподозрили неладное и отказались проводить операцию.
Вернувшись домой, подросток рассказал о случившемся родителям. Осознав, что их сын едва не стал жертвой мошенников, супруги незамедлительно обратились в милицию.
Возбуждено уголовное дело.