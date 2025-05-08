8 мая в Минске официально открылся Международный выставочный центр. Как сказал на церемонии Президент, открываем новую страницу летописи суверенной Беларуси. Объект современный и важный, но еще важнее то, для чего он задумывался. Здесь помимо международных событий и проектов должна быть постоянно действующая выставка достижений страны. За годы независимости многое удалось сделать в промышленности, науке, медицине и многих других сферах. Нам точно есть чем гордиться! Беларусь делает ставку на качество - это поможет не проиграть в конкурентной борьбе на мировых рынках. Посещая 8 мая площадку, Александр Лукашенко много говорил о будущем.

Парящий аист над одним из самых живописных мест в столице. Именно так проектировали новый Международный выставочный центр. Именно такую идею воплощали в жизнь архитекторы. Своя задумка была и у Президента.

Церемония открытия долгожданная. Еще перед новым годом Александр Лукашенко поручал не торопиться, а сделать на площадке все с толком, к 9 Мая. Сегодня пригласили общественность города, компанию-застройщика и тех, кто своими руками возводил объект. Президент сказал, что открытие центра - новая страница в летописи суверенной страны.

Президент заметил, что открытие происходит в плановом порядке - как договорились, так и сделали. Говоря о том, какая задумка реализована в этом центре, глава государства рассказал про свой давний визит на прежнюю выставочную площадку в Минске, где демонстрировались достижения народного хозяйства. "Я в него зашел и ахнул. Я не думал, что Беларусь умеет все это делать", - сказал глава государства. Нынешняя молодежь точно так же далеко не все знает про обширные возможности своей страны, уверен Президент. Поэтому очень важно сконцентрировать в одном месте все то, чего белорусы достигли за годы независимости, собрать самое лучшее. "Задумка у меня была в том, чтобы построить здесь этот центр, разместив на постоянной основе самые высокие достижения нашей страны, нашей суверенной Беларуси - вот то, что мы сделали сами, не в составе огромной страны, а сами, белорусы, своим умом и своими руками", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Белорусскую ВДНХ" уже обкатали - с нового года площадка работала в тестовом режиме. И минчане, и гости локацию оценили. Экспозиция "Моя Беларусь" вызвала небывалый ажиотаж. Ведь здесь можно было увидеть все: от спутника и БЕЛАЗА до глазированного сырка. Полмиллиона человек тогда посетили выставку.

О завершении работ Александр Лукашенко - и это было очень заметно - говорил с чувством гордости. Гордиться белорусам есть чем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это знаковый подарок к юбилею Великой Победы. В его основе - лучший мировой опыт и самые передовые решения. Воплотили в жизнь белорусы - значит умеем. Наши люди справились достойно.

В начале лета в выставочном центре планируют встречать высоких гостей. Именно здесь пройдет саммит лидеров ЕАЭС. Но посетить площадку сможет каждый. За годы независимости сделано немало. Мы покорили космос, запускаем спутники, создаем самые большие в мире карьерные самосвалы, электробусы и беспилотники. Все это можно будет увидеть в одном месте.

Появление такого масштабного проекта является ответом на запрос времени, отметил Президент. "Мы покорили космос, спутники запускаем, создаем самые большие в мире карьерные самосвалы, электробусы, беспилотные летательные аппараты и многое другое. Кто из вас это видел? В комплексе посмотреть от БПЛА до самого серьезного самосвала в 400 тонн, который мы сделали единственные в мире? Никто. А кто знает, что у нас эти огромные самосвалы уже стали электромобилями? На газомоторном топливе мы выпускаем… Почти никто. А мы должны белорусам это показывать. Что это сделали мы. А некоторые вещи – только мы. На уровне мировых стандартов", - подчеркнул глава государства.

"Качество должно стать брендом нашей страны. И не зря эта пятилетка будет пятилеткой качества", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что белорусским производителям нужно выдерживать конкуренцию на мировых рынках. "Мы же хотим произвести и продать. А для того чтобы продать, надо конкурировать в жесточайших условиях", - сказал он.

Несмотря на жесткую конкуренцию и на то, что приходится сильно толкаться локтями на мировых рынках, спрос на белорусскую продукцию есть. Опыт, технологии, продовольствие, техника нужны многим странам.

Производитель всегда хочет продать дороже, потребитель - купить подешевле. Это кажется вечная дилемма рынка. На злобу дня - пример с картошкой.

Красной нитью через всю речь Президента главная мысль. Мы все можем и все умеем. В штормящем мире это многое значит.

Выставочный центр - часть большого проекта "Северный берег", который у нас реализуют эмиратские инвесторы. Работа кипит - идет застройка территории.

Тани бен Ахмед аль-Зеюди, государственный министр по вопросам внешней торговли ОАЭ:

Мы гордимся тесным взаимодействием с вашей страной и с нетерпением ждем продолжения. ОАЭ считаются одним из трех крупнейших инвесторов в Беларуси. И я могу вас заверить, что мы продолжим в том же духе. Благодаря экосистеме, дружественной экономической среде, которую Беларусь предоставляет инвесторам и тесным отношениям между двумя странами, для нас это будет все более и более привлекательный рынок.

Церемонию не случайно приурочили к юбилейной дате. В жизни большой успех ведь тоже скалывается из маленьких побед и общих усилий. Под крышей нового центра организовали экспозицию к 80-летию Победы.

Интерактивно и креативно рассказывают о Великой Отечественной и подвиге наших людей. ЗД-графика, голограммы, очки виртуальной реальности - молодежи такой подход к истории должен "зайти". Военные песни в эти дни звучат часто - Президент попросит "Катюшу".

Ахнуть предстоит посетителям выставки вооружений и военной техники MILEX. Она откроется здесь 21 мая. Свое участие подтвердили более 2 десятков стран. Но Госкомвоенпром уже готовится. Предложат партнерам самый разный спектр инновационных разработок - от оптики, средств связи и автоматизированных комплексов до спецтехники и снарядов.

Масштабно, красиво, со смыслом и взглядом в будущее. Именно такой получилась новая площадка.