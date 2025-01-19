В Минске состоялась презентация книги "Наш Президент"

"Наш Президент"! Именно под таким названием в Национальной библиотеке сейчас проходит презентация документально-биографического очерка - этапы жизни, а также политического становления Александра Лукашенко.

Это издание, героя которой кто-то назовет - свой, кто-то - родной или белорусский, а мы скажем - наш Президент! Книга представляет массово-политическое издание. Была проделана огромная работа. Авторы текста: Ратьков Александр Михайлович, Эйсмонт Наталья Николаевна, Перцов Владимир Борисович и Александр Карлюкевич. Они же сегодня и в роли спикеров самой презентации.

Сразу в глаза бросается интересный стиль подачи. В книге есть конверты, в них копии эксклюзивных документов. К примеру, рукописные тезисы Александра Лукашенко в выступлении 70-й сессии Генассамблеи ООН. Ни для кого не секрет, что к текстам выступлений глава государства всегда готовится лично. Что касается глав книги, то они описывают такие процессы, как старт в большую жизнь, дело всей жизни.