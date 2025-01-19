В Национальной библиотеке открылась выставка "С любовью и благодарностью"

"Марафон единства" пришел в Минск! Жителей столицы ожидает большая программа. Всего задействовано более 70 площадок. Будут все любимые форматы. Ну и куда без сюрпризов!

В Национальной библиотеке открылась выставка, которая уже успела стать важной частью "Марафона единства". "С любовью и благодарностью" - именно с этими словами трудовые коллективы дарят подарки Президенту. Книги, картины, макеты важных объектов - в знак искреннего уважения от широкой белорусской души. По этим экспонатам можно писать историю становления суверенной Беларуси.

"Марафон единства" оставляет яркий след не только в наших сердцах. Сегодня столицу украсили муралы. Тематические арт-объекты в быстрорастущих районах - инициатива молодежи. Слоган "Будущее Беларуси в твоих руках" подтверждает: новое поколение готово нести ответственность за свою Родину.