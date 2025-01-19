В Национальной библиотеке открылась выставка "С любовью и благодарностью"

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"Марафон единства" пришел в Минск! Жителей столицы ожидает большая программа. Всего задействовано более 70 площадок. Будут все любимые форматы. Ну и куда без сюрпризов!
В Национальной библиотеке открылась выставка, которая уже успела стать важной частью "Марафона единства". "С любовью и благодарностью" - именно с этими словами трудовые коллективы дарят подарки Президенту. Книги, картины, макеты важных объектов - в знак искреннего уважения от широкой белорусской души. По этим экспонатам можно писать историю становления суверенной Беларуси.
"Марафон единства" оставляет яркий след не только в наших сердцах. Сегодня столицу украсили муралы. Тематические арт-объекты в быстрорастущих районах - инициатива молодежи. Слоган "Будущее Беларуси в твоих руках" подтверждает: новое поколение готово нести ответственность за свою Родину.
А началось это утро с "НЕскучной НЕлекции" в Минском государственном колледже автомобилестроения. Он работает в тесной связи с МАЗом. Говорили о выборе - как его правильно делать, на кого ориентироваться и кому доверять. "Марафон единства" в столице продолжается.