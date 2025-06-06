В Нидерландах встали поезда

По всем Нидерландам нарушено движение поездов. Железнодорожники проводят масштабную забастовку. Она продлится до завтрашнего утра. Практически вся транспортная система страны парализована, курсируют лишь некоторые экспрессы. Платформы пусты, на табло ничего, кроме отмененных рейсов. Пассажиры вынуждены искать альтернативные способы передвижения. Акция вызвана разногласиями по поводу переговоров о зарплате. Профсоюзы настаивают на повышении, которое бы отражало реальный рост стоимости жизни.