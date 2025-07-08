В Португалии ввели запрет на использование мобильников в школах

Правительство Португалии утвердило запрет на использование мобильных телефонов в школах до 6-го класса. Новые правила вступят в силу со следующего учебного года. Решение основано на результатах исследования Центра планирования и оценки госполитики по запросу Министерства образования. Согласно выводам исследования, более половины школ, которые ввели запрет на смартфоны, отчитались о снижении уровня буллинга и нарушений дисциплины. Кроме того, большинство учеников стали больше общаться, заниматься физической активностью и использовать игровые площадки во время перемен.