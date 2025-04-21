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В преддверии юбилея Великой Победы в Минске презентовали книгу народной памяти
В преддверии юбилея Великой Победы в столице презентовали книгу о неизвестных лицах Великой Отечественной войны.
Издание собрало материалы о родных и близких депутатов и работников Палаты представителей, а также жителей избирательных округов. В книге увековечены имена ранее неизвестных героев Великой Отечественной войны.
Книга подготовлена и издана по инициативе первичной организации Палаты представителей РОО "Белая Русь".