В преддверии юбилея Великой Победы в Минске презентовали книгу народной памяти

В преддверии юбилея Великой Победы в столице презентовали книгу о неизвестных лицах Великой Отечественной войны.

Издание собрало материалы о родных и близких депутатов и работников Палаты представителей, а также жителей избирательных округов. В книге увековечены имена ранее неизвестных героев Великой Отечественной войны.