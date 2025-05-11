В Пружанах появился мурал в честь героев Великой Отечественной войны

К юбилею Великой Победы в Пружанах появился мурал, посвященный героям Великой Отечественной войны.

Стена дома на улице Интернациональной, 17 стала галереей под открытым небом. На фасаде застыли портреты героев - летчика Степана Гудимова, партизана Тихона Барана, танкиста Бориса Бахарова. Вписанный в мурал QR-код позволяет каждому окунуться в военное прошлое Пружанщины. Этот проект не просто настенное изображение, а настоящий урок истории с элементами цифровой эпохи.

Руслан Супринович, зампредседателя Пружанского райисполкома:

"Подобные инициативы очень важны в сохранении исторической памяти, в трансляции пережитого опыта нашему подрастающему поколению. Возле этого мурала будут останавливаться дедушки с бабушками, когда будут проходить с внуками. И внук или внучка спросят у старших, что это за мурал, кто на нем изображен. Таким образом история нашей Беларуси будет передаваться из уста в уста".

Юрий Пастушков - один из тех, кто принимал участие в создании мурала. Художник признается: на создание монументальной композиции ушла всего неделя. Аэрозольные акриловые краски ложились на стену легко и быстро. Погода не помешала - команда работала без остановок.

Юрий Пастушков, художник:

"Я рад, когда люди получают какую-то эмоцию от этих работ и, скажем так, заряжаются. Но если они еще узнают, что здесь заложен какой-то смысл, то это будет вообще прекрасно. Это значит, что мы справились со своей задачей".

Идея украсить фасад муралом заинтересовала жильцов. Но им важно было узнать, что именно появится на стене дома. Художники совместно с администрацией района представили макет, обсудили каждую деталь. Как итог - общее согласие и зеленый свет на создание нового арт-объекта.

Олег Заречный, житель г. Пружаны:

"Когда мы увидели, что получилось, были благодарны и рады. Тема вечная - подвиг, Великая Отечественная. Особенно важно сегодня, чтобы молодежь знала, ценила и помнила наших героев. И мы будем помнить, будем рассказывать".