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В Пружанах у мемориала "Памятник сожженным деревням" прошел митинг-реквием
Дань уважения к подвигу тех, кто отстоял нашу свободу и независимость, выразили участники международного пробега "Дорога Великой Победы". Его организовало республиканское общественное объединение "Патриоты Беларуси". С 4 мая участники автопробега посетили Ржев, Смоленск, Оршу, Брест и другие населенные пункты Беларуси и России.
В Пружанах у мемориала "Памятник сожженным деревням" они провели митинг-реквием. Скорбный список насчитывает 628 населенных пунктов. Многие деревни так и не были восстановлены.