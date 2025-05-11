В Пружанах у мемориала "Памятник сожженным деревням" прошел митинг-реквием

Дань уважения к подвигу тех, кто отстоял нашу свободу и независимость, выразили участники международного пробега "Дорога Великой Победы". Его организовало республиканское общественное объединение "Патриоты Беларуси". С 4 мая участники автопробега посетили Ржев, Смоленск, Оршу, Брест и другие населенные пункты Беларуси и России.