В Совете Республики Беларуси прошло заседание экспертного совета

Закон о бюджете, прогноз социально-экономического развития на 2025 год, кредитно-денежная политика: важнейший блок прогнозных документов на будущий год - в повестке заседания экспертного совета при Совете Республики.

Важнейшие по своему содержанию проекты нормативных актов вынесли на рассмотрение комплексным пакетным принципом.

Ключевым остается создание условий для дальнейшего развития экономики. А принятые меры бюджетно-финансовой и денежно-кредитной политики должны быть направлены на обеспечение финансовой и ценовой стабильности.

Предусматривается в проекте бюджета и сохранение высокого уровня поддержки национальной экономики.

Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Стабильная работа экономики позволяет формировать плановые поступления в доходах как республиканского, так и местных бюджетов, и производить необходимое финансирование наших основных базовых расходов. Проектом бюджета предусматривается дальнейший рост уровня оплаты труда в бюджетном секторе, выполнение необходимых первоочередных расходов, связанных с выплатой иных социальных трансфертов, исполнением обязательств по государственному долгу.

К рассмотрению вопросов приглашен широкий круг экспертов, которые на разных уровнях представляют экономический блок страны. Позиция экспертов будет являться одним из оснований для рассмотрения этих проектов непосредственно главой государства и последующего внесения проекта бюджета и изменений в налоговое законодательство на рассмотрение парламента.

"Важно отметить, что все решения, по мнению экспертов, должны быть приняты до начала 2025 года. В частности, реализация на практике целевых показателей прогноза социально-экономического развития предусматривается через комплекс мер, который уже по сложившейся практике будет определяться в рамках соответствующего постановления правительства о целевом плане", - подчеркнул Владислав Татаринович.

Экспертным советом за весь период работы рассмотрено 278 документов