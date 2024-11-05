Столкновения демонстрантов с сотрудниками полиции начались возле парламента в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

Потасовки со стражами порядка происходят по обе стороны здания законодательного органа. Полиция пытается вытеснить протестующих, которые хотят пробраться к служебным входам в парламент. Правоохранители вынуждены применять перцовый газ. Задержаний пока не зафиксировано.