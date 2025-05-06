В ЦИК Беларуси наградили лучших представителей СМИ

Среди награжденных - заместитель председателя Белтелерадиокомпании Глеб Шульман, а также журналисты "Первого информационного". Как отметил председатель ЦИК Игорь Карпенко, профессионализм работников СМИ послужил успехом проведения выборов на принципах открытости и гласности. Большой шаг сделан и к доверию избирателей к выборам. На протяжении всей электоральной кампании представители СМИ освещали основные этапы выборов и помогали избирателям разобраться во всех нюансах. Для работы на выборах Президента Беларуси были аккредитованы более 800 журналистов, в том числе свыше 300 иностранных.