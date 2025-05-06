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В ЦИК Беларуси наградили лучших представителей СМИ
В канун профессионального праздника - Дня работников радио, телевидения и связи - в Центральной избирательной комиссии Беларуси наградили представителей СМИ, которые активно освещают избирательные процессы в стране.
Среди награжденных - заместитель председателя Белтелерадиокомпании Глеб Шульман, а также журналисты "Первого информационного". Как отметил председатель ЦИК Игорь Карпенко, профессионализм работников СМИ послужил успехом проведения выборов на принципах открытости и гласности. Большой шаг сделан и к доверию избирателей к выборам. На протяжении всей электоральной кампании представители СМИ освещали основные этапы выборов и помогали избирателям разобраться во всех нюансах. Для работы на выборах Президента Беларуси были аккредитованы более 800 журналистов, в том числе свыше 300 иностранных.
Также сегодня слова благодарости в адрес журналистов звучали от Министерства информации. Награды вручил профильный министр Марат Марков. В условиях острого идеологического противостояния именно журналистика выполняет одну из ключевых задач по защите информационного суверенитета и продвижению мирной, созидательной повестки.