В Украине не стихают массовые протесты и, несмотря на военное положение, которое запрещает проведение массовых мероприятий, тысячи людей выходят на улицы. Митинги из-за гонений Зеленского на НАБУ и САП прошли в 12 городах. Кстати, вчера вечером Зеленский сдал назад и внес в Раду законопроект, которым возвращает права антикоррупционных ведомств. На акции в Киеве заметили даже нардепа Безуглую, которая ранее голосовала за скандальный документ. Ее прогнали криками "Предательница!". Несколько человек в военной форме также принесли растяжки, на которых рядом с фотографиями Ермака и Зеленского было написано "Предатели Украины" и "Украина - не квартал, украинцы - не рабы".