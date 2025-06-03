В Японии создали универсальную искусственную кровь

Японские ученые создали искусственную кровь, которая подходит для переливания всем, вне зависимости от группы, и способна храниться до двух лет при комнатной температуре. Об этом пишет БЕЛТА.

Отмечается, что синтетическая кровь может решить проблему дефицита донорской крови, сократить время подготовки переливаний и повысить эффективность экстренной помощи.

Искусственная кровь производится из гемоглобина, извлеченного из донорской крови с истекшим сроком годности. "Затем его заключают в защитную оболочку для создания стабильных, безвирусных искусственных эритроцитов. Поскольку эти искусственные клетки не имеют группы крови, нет необходимости в тестировании на совместимость", - отмечает Tokyo Weekender.

Первые испытания начались еще в 2022 году с участием здоровых добровольцев. Возглавляющий проект профессор Хироми Сакаи сообщил, что команда намерена ускорить исследования. Если они подтвердят безопасность и эффективность новой искусственной крови, ее практическое применение может начаться к 2030 году.