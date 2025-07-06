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10 человек пострадали во время жесткой посадки самолета Ан-2 в Читинском районе России
Автор:Редакция news.by
Десять человек пострадали во время жесткой посадки самолета Ан-2 в Читинском районе РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Легкомоторный самолет Ан-2 ДОСААФ совершил жесткую посадку в Читинском районе через 16 минут после взлета. На борту находились 10 парашютистов и один член экипажа.
"Всего 10 пострадавших, из них 2 - тяжелой степени, 8 - средней степени тяжести", - сообщили в региональном Минздраве.