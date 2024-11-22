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10 тыс. военных из 9 государств: в НАТО анонсировали крупнейшие учения

В НАТО обнародовали подробности проведения в январе и феврале крупнейших учений нынешнего года - Steadfast Dart 2025 ("Стойкий дротик 2025").

Маневры пройдут на территории Болгарии, Греции и Румынии. Их цель - отработать оперативное развертывание сил альянса на восточном фланге.

В тренировках примут участие 10 тыс. солдат, моряков, летчиков и морских пехотинцев из 9 государств - членов НАТО.

Сценарий будет имитировать возникновение "конфликта почти с равным противником". По замыслу штаба, это должно показать, что силы реагирования альянса способны к "сложным операциям на расстоянии в тысячи километров в Восточной Европе и в любых условиях".

К учениям привлекаются 17 военно-морских средств, более 20 самолетов, порядка 1,5 тыс. единиц военной техники.

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