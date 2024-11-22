10 тыс. военных из 9 государств: в НАТО анонсировали крупнейшие учения

В НАТО обнародовали подробности проведения в январе и феврале крупнейших учений нынешнего года - Steadfast Dart 2025 ("Стойкий дротик 2025").

Маневры пройдут на территории Болгарии, Греции и Румынии. Их цель - отработать оперативное развертывание сил альянса на восточном фланге.

Сценарий будет имитировать возникновение "конфликта почти с равным противником". По замыслу штаба, это должно показать, что силы реагирования альянса способны к "сложным операциям на расстоянии в тысячи километров в Восточной Европе и в любых условиях".