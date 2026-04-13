100 дней, 6 жертв в минуту - как геноцид в Руанде стал логичным финалом политики Запада

За три месяца, с апреля по июль 1994 года, была зверски истреблена пятая часть населения Руанды. Каждую минуту каждый день погибали 6 человек, включая детей. Брат шел на брата - в гражданской войне страна уничтожала саму себя.

Казалось бы, трагедия, по масштабам сравнимая с холокостом, не могла произойти в конце 20-го века.

Скриншот с сайта отделения Организации Объединенных Наций в Женеве

Одна из самых мрачных глав в истории человечества начала писаться примерно за 100 лет до страшной трагедии. Начало необратимому процессу положили немецкие колонизаторы, которые приехали в Руанду в конце 19-го века. И привезли с собой то, в чем, кажется, разбирались больше всего: капитализм и строгое расовое разделение.

П.Л.О. Лумумба, профессор, кенийский юрист, правозащитник:

"Есть мнение, что все это заложили немцы, некогда управлявшие страной под названием Руанда-Урунди. Это они разделили надвое народ, говоривший на одном языке. Они стали делить людей по физическим признакам: "Вот это хуту, потому что у них короткие носы, а это тутси - они выше ростом".

Немцы предполагали, что тутси ближе к европеоидной расе и способствовали закреплению их доминирующего положения. Германия управляла Руандой с конца 19-го века и до поражения в Первой мировой войне. В 1922 году территория перешла под протекторат Бельгии, которая продолжила порочную практику.

Скриншот с сайта издания "Московские новости"

Итак, хуту и тутси - две крупнейшие группы населения Руанды. Первая - это примерно 85 % населения страны, вторая - 14 %. Но именно ее и считали более привилегированной и выдвигали на первый план.

Брюссель не был заинтересован в однородном населении страны - это путь к сплочению, а значит и потенциальной войне за независимость. Колонизаторы решили вывести тутси в ранг элиты. А в паспортах появилась обязательная графа "национальность".

Тутси получали больший доступ к образованию, управлению, из них формировалась подавляющая часть элит страны. Хуту, а это большинство населения, такие устои казались несправедливыми. Напряженность в отношениях назревала годами. Одна территория, один язык, схожие традиции, но жесткое социальное разделение сделало их врагами.

Ситуация обострилась в 1932 году, колониальная администрация ввела систему идентификационных карт, которые указывали этническую принадлежность каждого человека, и сделали эту информацию основой для распределения ресурсов и определения политической и социальной структуры страны. То есть каждый житель Руанды был обязан иметь при себе удостоверение личности, в котором указывалась этническая принадлежность

Спустя еще 20 лет маятник качнулся. Хуту подняли восстание против бельгийских колонистов и элиты тутси. В результате погибли около 20 тыс. тутси, еще 300 тыс. вынужденно покинули Руанду. В 1962-м Бельгия ушла из Руанды, оставив власть тутси. Бомба была заложена.

После обретения независимости, власть в Руанде перешла к хуту - превосходящая по числу группа одержала победу на выборах в местные советы. В последующие годы тутси уже на правительственном уровне обвиняли в экономическом и политическом кризисах.

Скриншот с сайта издания "Дилетант"

1 октября 1990-го года с территории той самой Уганды тутси вторглись в Руанду. Гражданская война длилась до августа 1993 года и закончилась мирным соглашением, однако вопросов это не решило.

Худой мир долго не продлился. 6 апреля 1994 года на подлете к Кигали - столице Руанды - в самолет президента страны попали три ракеты. Борт рухнул на кирпичную ограду резиденции Жювеналя Хабьяримана - лидера страны. Президент Руанды как раз был из хуту. И правительство Руанды сразу же обвинило в убийстве, конечно же, тутси. На следующий день начались массовые репрессии.

Обычные люди, друзья, соседи за считанные дни превратились в монстров. Кампания по уничтожению вспыхнула по всей стране.

Скриншот с сайта издания "Московские новости"