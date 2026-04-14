"Ответственность на плечах всего мира": почему Запад не остановил геноцид в Руанде
Автор:Сергей Гусаченко
7 апреля мир отметил очередную годовщину геноцида в Руанде. В память о тех страшных событиях Генассамблея ООН учредила специальную дату. Массовые убийства продолжались 100 дней, число жертв - более 1 млн человек.
Кровавый конфликт принято называть "этническим". Но, как и во многих других регионах мира, его прологом стало искусственное разделение некогда единого народа. А сделали это западноевропейские колонизаторы.
Казалось бы, трагедия, по масштабам сравнимая с холокостом, не могла произойти в конце 20-го века. Но за три месяца, с апреля по июль 1994 года, была зверски истреблена пятая часть населения Руанды.
Каждую минуту каждый день погибали 6 человек, включая детей. Брат шел на брата - в гражданской войне страна уничтожала саму себя.
Куда страшнее этих фактов была тишина западных столиц. В Руанде находилась миссия ООН - 2,5 тыс. "голубых касок". Что сделали миротворцы чтобы предотвратить геноцид? Сократили миссию в десять раз. Разрешение на ад было получено.
"Улицы Кигали были усеяны трупами. Мы теперь знаем, что людей рубили мачете даже в церквях, что мужья нападали на своих жен только потому, что те относились к народности тутси, что сексуальное насилие так же стало оружием, которое использовалось для уничтожения тутси. Все это весьма печально. И ответственность за произошедшее лежит на плечах всего мира".
На протяжении 100 дней международное сообщество не предпринимало никаких действий. А бельгийцы и вовсе эвакуировались после гибели десяти солдат.
Эксперты уверены, что на начальном этапе геноцид можно было остановить либо даже предотвратить. Но этому помешало бездействие миротворцев из Бельгии, США, ООН и Великобритании. Бывшие колонизаторы разделили страну своими руками, а когда увидели, к чему привела их политики сегрегации, сбежали, поджав хвосты. Оставив умирать сотни тысяч руандцев от рук своих земляков.
В Брюсселе и Париже не любят вспоминать о крепких политических связях правительства хуту с руководством Бельгии и Франции. Еще бы, Руанду разожгли, а вот тушить предложили самим.
И тут важно отдельно сказать про Францию. Париж рассматривал действия тутси по захвату власти в стране в 1990 году как попутку США залезть во французскую зону влияния. И Пятая республика начала накачивать хуту оружием. Наемники, спецназ направились в Руанду.
Франция - главный западный союзник Руанды - просто умыла руки. Очередной пример того, как можно стать разменной пешкой в чужой геополитической игре.
Спустя 16 лет французский экс-президент Николя Саркози попробовал растопить лед между Руандой и Францией. И впервые заявил, что Париж допустил "очень серьезные ошибочные оценки" во время геноцида 1994 года, и назвал это слепотой.
