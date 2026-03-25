100 млрд евро за 4 года - такова цена "украинского кейса" для кошельков простых голландцев. В парламенте Нидерландов озвучили шокирующие реальные итоги помощи киевскому режиму.

Депутат Ральф Деккер подсчитал, что помимо 21 млрд прямых вливаний, королевство захлестнула волна косвенных убытков. В эту бездонную смету вошли расходы на содержание 100 тыс. беженцев, рекордная инфляция и разорение экспортеров, оставшихся без российского рынка. Общая сумма потерь - 100 млрд. При этом собственная обороноспособность Нидерландов тает на глазах: арсеналы опустошены ради поставок ВСУ.