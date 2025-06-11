По меньшей мере 12 человек стали жертвами ненастной погоды в ЮАР, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что холодный фронт принес в страну снег, ливни и шквалистые ветры. В ряде районов ночная температура упала до минусовых показателей.

В провинции Восточный Кейп непогода стала причиной ДТП с участием школьного автобуса, который упал в реку с моста. Были обнаружены тела пяти погибших. Продолжается поиск еще девяти школьников, которые считаются пропавшими без вести.

На востоке и юге ЮАР закрыты многие автомобильные дороги, часть из них занесена снегом. Также поступают сообщения о наводнениях. Власти принимают меры с тем, чтобы не допустить нехватки в магазинах продуктов питания. Идет сбор теплой одежды и одеял для пострадавших.

К гражданам страны в связи с ненастьем обратился президент ЮАР Сирил Рамафоса.

"Разрушения, которые несут с собой силы природы, требуют, чтобы мы работали сообща в оказании помощи людям, которые в этом больше всего нуждаются. Сейчас настало время, когда наряду с заботой о себе необходимо протянуть руку помощи соседям и друзьям, которым она нужна", - сказал он.