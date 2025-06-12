12 июня отмечают День России

12 июня братский народ отмечает один из главных государственных праздников - День России.

В 1990 году I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.

Более трех десятилетий Москва и Минск успешно укрепляют двустороннее сотрудничество. При этом центральную роль в интеграции двух стран играет Союзное государство, отметившее в прошлом году свое 25-летие. За последние пять лет товарооборот между Россией и Беларусью увеличился в 1,8 раза и по итогам 2024-го составил более 60 млн долларов. Реализуется ряд конкретных инициатив в промышленной сфере.

Формирование единого экономического пространства Беларуси и России - один из ключевых факторов, способствующих обеспечению высоких темпов развития экономик обеих стран.