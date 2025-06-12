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12 июня отмечают День России
12 июня братский народ отмечает один из главных государственных праздников - День России.
В 1990 году I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.
Более трех десятилетий Москва и Минск успешно укрепляют двустороннее сотрудничество. При этом центральную роль в интеграции двух стран играет Союзное государство, отметившее в прошлом году свое 25-летие. За последние пять лет товарооборот между Россией и Беларусью увеличился в 1,8 раза и по итогам 2024-го составил более 60 млн долларов. Реализуется ряд конкретных инициатив в промышленной сфере.
Формирование единого экономического пространства Беларуси и России - один из ключевых факторов, способствующих обеспечению высоких темпов развития экономик обеих стран.
Исключительную роль в выстраивании отношений играют главы государств. Только за прошлый год президенты Беларуси и России встречались 12 раз, еще 11 - общались по телефону. В этом году уже состоялись три очные встречи.