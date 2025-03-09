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13 человек погибли при наводнении в Аргентине, 2 ребенка пропали без вести
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22025-03-09T09:30:57.000000Z00
Сильные дожди накрыли город Баия-Бланка на юге провинции Буэнос-Айрес, населенный пункт практически ушел под воду. 13 человек погибли при наводнении в Аргентине, 2 ребенка пропали без вести.
За сутки выпала среднегодовая норма осадков. Эвакуированы 1 300 человек.
В городе разрушены дороги, затоплены дома и машины, нарушена связь, нет электричества. Федеральные власти направили туда дополнительные силы для борьбы с последствиями стихии.