Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

13 человек погибли при наводнении в Аргентине, 2 ребенка пропали без вести

Сильные дожди накрыли город Баия-Бланка на юге провинции Буэнос-Айрес, населенный пункт практически ушел под воду.  13 человек погибли при наводнении в Аргентине, 2 ребенка пропали без вести.

За сутки выпала среднегодовая норма осадков. Эвакуированы 1 300 человек.

В городе разрушены дороги, затоплены дома и машины, нарушена связь, нет электричества. Федеральные власти направили туда дополнительные силы для борьбы с последствиями стихии.

наводнениеАргентина