133 кардинала прибыли в Рим для участия в выборах нового Папы Римского. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на службу печати Святого престола.

"Все 133 кардинала-выборщика сейчас присутствуют в Риме", - говорится в сообщении по итогам 10-й конгрегации (собрания) кардиналов, прошедшей в Ватикане в понедельник, 5 мая.

В общей сложности в конгрегации приняли участие 179 членов коллегии кардиналов. На открывающийся в среду конклав соберутся иерархи, не перешагнувшие 80-летний рубеж.

Как сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, для размещения столь большого числа "князей Церкви" Ватикан подготовил резиденцию в Доме святой Марфы, которая традиционно использовалась кардиналами на последних конклавах, а также соседнее с ним здание, выполнявшее функции детского сада для детей сотрудников Ватикана.

Бруни объявил, что у кардиналов уже прошла жеребьевка комнат, где они в обстановке секретности и изоляции будут проживать в ходе конклава. В подготовленное жилье кардиналы могут въехать утром во вторник, 6 мая.

Конклаву по традиции предшествует торжественная месса Pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра в Ватикане. После обеда участники конклава соберутся в Апостольском дворце, оттуда с гимном Veni creator spiritus торжественная процессия отправится в Сикстинскую капеллу, где "князья Церкви" принесут присягу и, в частности, поклянутся "соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов Римского Понтифика". Конклав начнет свою работу после того, как папский обер-церемониймейстер произнесет знаменитую латинскую формулу extra omnes (все вон).

Для избрания победителю будут необходимы две трети голосов.