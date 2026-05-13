14 мая в Пекине пройдут переговоры Си Цзиньпина и Трампа

13 мая начинается государственный визит Президента США Дональда Трампа в Китай.

Четверг, 14 мая - основной день переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином. Это первый за 9 лет визит главы Белого дома в Пекин.

Расскажем, что планируется обсудить и каковы ожидания.

Перед вылетом Трамп заявил журналистам, что встреча с Си Цзиньпином будет позитивной и хорошей. Пекин эпитеты американского лидера не использовал. Однако в МИД КНР отметили, что дипломатия глав государств играет незаменимую стратегически ведущую роль в отношениях между двумя странами.

Президент США посетит Китай с государственным визитом

Пекин готов вместе с Вашингтоном расширять сотрудничество. При этом важно подчеркнуть, чем Китай призывает руководствоваться. Прежде всего, духом равенства, уважения и взаимной выгоды. Получится ли этой тактики придерживаться американской делегации? Увидим в основной день переговоров.

Встреча Си Цзиньпина и Трампа - хорошая новость для мирового сообщества

В целом экспертное сообщество говорит о том, что встреча лидеров крупнейших экономик мира - позитивный сигнал для поддержания стабильного и предсказуемого развития отношений. А это в свою очередь хорошая новость и для мирового сообщества.

Гао Фэй, президент Китайского университета иностранных дел:

"И Китай, и Соединенные Штаты являются крупными державами. Они являются политическими тяжеловесами как постоянные члены Совета Безопасности ООН и двумя крупнейшими экономиками мира. То, как они взаимодействуют, оказывает глубокое влияние на будущее развитие международной ситуации, поэтому этот визит в определенной степени очень важен для обеих сторон".

Энтони Моретти, завкафедрой и доцент школы коммуникаций и медиа Университета Роберта Морриса:

"Нет сомнений, что любая встреча президента США и президента Китая - это хорошая новость. Нам, мировому сообществу, нужно больше таких встреч. Причина, которая, как мне кажется, особенно важна сейчас, снова возвращается к самой идее США. Это действительно создало очень нестабильную международную ситуацию. Сейчас мир ждет успешного визита, и президент Трамп может быть уверен, что обеспечит его, если захочет".

Джим Саттер, главный исполнительный директор американского совета по экспорту сои:

"Я чувствую искреннее желание видеть улучшение отношений между Китаем и США на правительственном и деловом уровнях. Я думаю, есть понимание того, что вместе нам лучше. Всему миру от этого только станет лучше".

Прокомментировали предстоящую встречу и в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Надлежащее урегулирование разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира будет способствовать глобальной стабильности и экономическому развитию.

Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН:

"Я, безусловно, признателен за усилия двух правительств по урегулированию их спорных вопросов через диалог, и мы призываем их продолжать диалог для разрешения любых возможных разногласий. Соединенные Штаты и Китай являются двумя ведущими экономическими державами мира. И любой способ урегулирования ими любых разногласий в экономической политике будет полезен для всего мира в целом".

В Пекин прилетят представители бизнес-сообщества США

Несмотря на то что ранее звучали новости о том, что обсуждаться будут и Иран, и вопросы энергетики, китайский Тайвань все-таки основным вопросом будет экономическое взаимодействие. С этим можно связать и проведение консультаций на высоком уровне между Китаем и США в Южной Корее и весомый список бизнес-лидеров, которые будут сопровождать Трампа во время его визита в Китай.