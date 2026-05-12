Дональд Трамп отправился в Китай
Автор:Редакция news.by
Делегация США во главе с Трампом направилась в Китай, где американский президент намерен обсудить с Председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг Ирана.
По словам Трампа, Вашингтон не рассчитывает на помощь Пекина в урегулировании ситуации, однако тема Ирана станет одной из ключевых на встрече. Параллельно лидеры обсудят крайне острый вопрос Тайваня.
Накануне визита Трамп подтвердил, что намерен поднять тему поставок американского оружия на остров, несмотря на категорические возражения китайской стороны. Помимо геополитики, стороны планируют закрепить масштабные экономические сделки в сфере авиации, сельского хозяйства и технологий.