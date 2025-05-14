15 мая делегации России и Украины встретятся в Стамбуле для переговоров

Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле будет не началом, а возобновлением прямых переговоров, прерванных Киевом по наводке Запада. Об этом заявил помощник Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков.

Состав делегации пока держится в секрете, но российская сторона непременно будет ожидать представителей Украины в Стамбуле. Туда может вылететь и президент США Дональд Трамп. Несмотря на плотный график, он готов направиться в Турцию ради встречи с Путиным.