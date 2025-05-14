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15 мая делегации России и Украины встретятся в Стамбуле для переговоров
Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле будет не началом, а возобновлением прямых переговоров, прерванных Киевом по наводке Запада. Об этом заявил помощник Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков.
Состав делегации пока держится в секрете, но российская сторона непременно будет ожидать представителей Украины в Стамбуле. Туда может вылететь и президент США Дональд Трамп. Несмотря на плотный график, он готов направиться в Турцию ради встречи с Путиным.
15 мая в Анталье пройдет и основной этап двухдневной встречи глав МИД стран НАТО. Украинская ситуация также заявлена в списке обсуждения. Кроме того, рассмотрят вопросы по организации саммита альянса в Гааге, который состоится в июне.