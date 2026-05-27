"Дети прыгали из горящих окон": жуткие подробности ночной атаки ВСУ в Старобельске

22 мая 2026 года в городе Старобельск вооруженные силы Украины нанесли 22 комбинированных ударов. Из них 15 по общежитию и педагогическому колледжу. Сама цифра говорит о том, что эта атака не была случайной. Из 22 запущенных дронов 4 были реактивными. Называются "БАРС". А собраны из деталей не украинских, а западных.

Каждый из БАРСов нес по 100 кило тротила. Боевые части других дронов, которые били непосредственно по общежитию и колледжу с детьми, были начинены шрапнелью, мелкими металлическими деталями, чтобы поразить как можно больше людей. По принципу, кого не убьем, того покалечим. Это любимый способ устрашения украинской хунты и ее западных партнеров.

О последствиях той ночи в программе "Это другое" рассказали те, кто видел все своими глазами.

военный эксперт

"Удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами. С большой долей вероятности были применены дроны Firepoint 1, которые производит одноименная фирма, находящаяся не на Украине, подчеркнул эксперт. - Остальные средства поражения мы уточняем. Есть информация о том, что несколько единиц имели реактивные двигатели. Можно предположить, что это были системы БАРС, но точной информации пока нет. По характеру разрушений, боевые части были весомые, потому что общежитие обрушилось в одном пролете практически полностью. Как раз где погибли дети. Общее число ударов по общежитию достигало 15 единиц".

"Кроме всего этого были нанесены огневые поражения по городу Старобельску и прилегающих территориях. Начался налет около 10 часов вечера. Прилетело порядка пяти единиц БПЛА по различным районам города Старобельска. Были повреждены склады, какие-то здания. Там жертв и каких-то серьезных разрушений не было. И ориентировочно около часа ночи уже украинской хунтой был нанесен удар непосредственно по зданиям общежития и колледжа, - рассказал военный специалист. - Если в колледже кроме охраны никого не находилось, потому что была ночь, то в здании общежития на первых этажах находились учебные классы, а на верхних этажах - общежитие. И в связи с тем, что удар пришелся на верхние этажи, получился максимальный урон и максимальное количество жертв. Дети находились наверху. И из-за обрушения конструкции здания, они были погребены под плитами бетона. Помимо всего прочего, начался пожар. И это был еще один фактор, почему мы потеряли такое количество детей".

Анна Сорока, уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике:

"13-й год на Донбассе идет война, развязанная военно-политическим руководством Украины. Мне лично очень тяжело говорить о каких-то гранях международного гуманитарного права. Мы имеем большой опыт фиксации доказательств вины украинского руководства во многих военных преступлениях, преступлениях против человечности, геноциде. Уже трудно говорить о каких-то нормах, правилах. То, что произошло 22 мая, действительно, это уже даже не военные даже преступления, не преступления против человечности. Это лежит уже за гранью. Сейчас мы предпринимаем все возможные меры для того, чтобы хотя бы хоть как-то поддержать семьи пострадавших. Никто никогда не восполнит утрат наших деток".

Студентка Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина

"Мы студенты Старобельского филиала университета, - рассказали парень и девушка. - Мы были в общежитии в момент обстрела. Общежитие в 50 метрах от места происшествия. В момент, когда начало все происходить, мы спали. Первые прилеты были, наверное, за часа полтора до того, как начался обстрел по колледжу. После того, как дали отбой, мы пошли по комнатам все. Мы с моим соседом по комнате лежали, разговаривали без телефонов. И услышали, как летит дрон. Вначале мы не придали этому никакого значения. Потом, как он начал приближаться все ближе и ближе, мы просто упали с кровати, пригнулись, он упал, но не взорвался. После этого начались прилеты по зданию предуниверситета, по колледжу. И после этого мы спустились вниз нашего общежития".

жительница Старобельска Арина, очевидец событий