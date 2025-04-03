17 претендентов. В Польше побит рекорд по числу кандидатов в президенты

Заявки на участие в нынешних президентских выборах в Польше подали 17 кандидатов - это наибольшее количество претендентов с 1995 года. Тогда было зарегистрировано 13.

Причем, изначально желающих вступить в президентскую гонку было более 40 человек, однако они не смогли собрать достаточное количество подписей.

Президентские выборы в Польше состоятся 18 мая, а возможный второй тур - 1 июня.