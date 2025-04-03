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17 претендентов. В Польше побит рекорд по числу кандидатов в президенты
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Заявки на участие в нынешних президентских выборах в Польше подали 17 кандидатов - это наибольшее количество претендентов с 1995 года. Тогда было зарегистрировано 13.
Причем, изначально желающих вступить в президентскую гонку было более 40 человек, однако они не смогли собрать достаточное количество подписей.
Президентские выборы в Польше состоятся 18 мая, а возможный второй тур - 1 июня.
Действующий глава режима Дуда не может участвовать, поскольку занимает пост второй раз подряд. Согласно результатам соцопросов, во второй тур выйдут кандидат от партии Ярослава Качиньского Навроцкий и кандидат "Гражданской коалиции" мэр Варшавы Тшасковский.